شكرا لمتابعة خبر عن بريطانيا تقرر إعفاء المسافرين القادمين من المملكة من الحجر المنزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قررت بريطانيا إعفاء المسافرين القادمين إليها من المملكة من إجراءات الحجر المنزلي الإلزامي.

وكشفت شركة الخطوط الجوية السعودية موعد تطبيق هذا القرار، حيث ذكرت أن الإعفاء سيكون ابتداءً من فجر يوم غد، السبت، وتحديداً في الرابعة صباحاً.

يذكر أن بريطانيا طبقت في وقت سابق إجراءات الحجر المنزلي الإلزامي على المسافرين القادمين إليها للحد من انتشار فيروس كورونا.