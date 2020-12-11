شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وتسجيل 236 حالة تعافي جديدة ، فيما توفيت 11 حالة – يرحمهم الله - . أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وتسجيل 236 حالة تعافي جديدة ، فيما توفيت 11 حالة – يرحمهم الله - . وسجلت منطقة الرياض 45 حالة ، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 35 حالة ، والمنطقة الشرقية بـ 27 حالة ، ومنطقة المدينة المنورة بـ 24 حالة ، وجاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق . وبلغ إجمالي حالات التعافي 350.108 حالة - ولله الحمد - ، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 526 حالة وجميعها تتلقى العلاج بالعنايات المركزة .

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