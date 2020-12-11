- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن "كراني": وداعاً للهواء القطبي وطقس مختلف بدايةً من غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني تراجع الهواء البارد على المملكة غداً وبدء الطقس الدافئ حتى الإثنين القادم .
وأكد " كراني " انتهاء الهواء القطبي حيث يودع القطاع الغربي غداً وخاصةً الشمال الغربي منه ، وشرقه الهواء البارد حيث يميل الطقس إلى الدفء ويستمر حتى الإثنين القادم .
وأضاف أنه في نفس الوقت سيبدأ تأقلم الحرارة على الوسطى والشرقية ووسط وشرق الشمال .
كانت هذه تفاصيل خبر "كراني": وداعاً للهواء القطبي وطقس مختلف بدايةً من غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.