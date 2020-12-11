شكرا لمتابعة خبر عن "كراني": وداعاً للهواء القطبي وطقس مختلف بدايةً من غد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني تراجع الهواء البارد على المملكة غداً وبدء الطقس الدافئ حتى الإثنين القادم .

وأكد " كراني " انتهاء الهواء القطبي حيث يودع القطاع الغربي غداً وخاصةً الشمال الغربي منه ، وشرقه الهواء البارد حيث يميل الطقس إلى الدفء ويستمر حتى الإثنين القادم .

وأضاف أنه في نفس الوقت سيبدأ تأقلم الحرارة على الوسطى والشرقية ووسط وشرق الشمال .