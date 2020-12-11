المملكة والهند تبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الفضاء

استقبل الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

واستُعرض خلال الاستقبال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

ونوه الأمير سلطان بن سلمان بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعراقتها التي تمتد لعقود، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه عبر السفير الهندي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدينِ المملكةَ والهندَ.

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