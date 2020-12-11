بالصور.. السعودية تطلق مشروعًا لدعم 135 ألف باكستاني بلوازم الشتاء

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع 22.550 كسوة شتوية و45.100 لحاف لدعم المحتاجين في أنحاء مختلفة من جمهورية باكستان الإسلامية.

ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم لـ135.000 فرد في مناطق وأقاليم متفرقة بباكستان؛ حيث تشمل الحقيبة الواحدة على عدد من الملابس والبطانيات واللوازم الشتوية الأكثر استخدامًا.

ورفع حاكم إقليم خيبر بختونخواه شاه فرمان، الشكر والتقدير باسم حكومة وشعب باكستان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وللمملكة حكومة وشعبًا على الدعم الذي تقدمه للأسر المحتاجة في باكستان، مبينًا أن المملكة لم تدخر جهدًا في الوقوف مع أشقائهم الباكستانيين بمختلف الأوقات، منوهًا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في بلاده وتقديمه جميع أنواع العون للمحتاجين.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر المركز للمحتاجين من الشعب الباكستاني الشقيق، وذلك لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية.

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