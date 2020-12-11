استدعاء مقولة لولي العهد في احتفاء العالم بـ«اليوم الدولي للجبال»

بثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنفوجرافًا للتعريف بسلسلة جبال طويق، بمناسبة اليوم الدولي للجبال، والذي يوافق 11 ديسمبر من كل عام.

واستعانت وزارة البيئة بمقولة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن جبال طويق، خلال مؤتمر الاستثمار الذي عقد في أكتوبر 2018، والتي قال فيها: همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.

«وطويق» جبل لا يختفي أثناء مشاهدته حتى مسافة 800 كلم، تكوّن من الصخر الجيري الصلب، مشكلًا هلالًا جبليًّا يبدأ من الزلفي شمال الرياض ليندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر.

وسمي طويق؛ لأنه يشبه الطوق، ويحيط بأحد أجمل الصحاري في العالم، وهي صحاري نجد المنبتة لأكثر من 2000 شجيرة مختلفة في أوقات الربيع التي تتحول لرياض مزهرة.

وسلسة جبال طويق تتكون من الصخر الجيري، وتمتد من الزلفى شمالًا حتى الربع الخالي جنوبًا، بطول 800 كلم، وتنحدر من جنوبها الشرقي عدة أودية أشهرها وادي حنبفة.

وتعد سلسلة جبال طويق أحد أشهر المعالم الطبيعية في المملكة، وقد سميت بهذا الاسم لأنهل تشبه الطوق، وتحيط بصحارى نجد، كما أنها ترتفع عن المنطقة المحيطة بها بمسافة تتراوح بين 100 و250 مترًا.

وتشق مرتفعات سلسلة جبال طويق ـمن الغرب إلى الشرق ـ أودية مثل وادى شعيب ولحاء.

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