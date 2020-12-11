السعودية اليوم / الأردن تسجل 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2338 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 209746 حالة بعد تسجيل 3108 حالات إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3286 حالة .

// انتهى//

19:01ت م

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عمّان 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 255459 إصابة .وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 209746 حالة بعد تسجيل 3108 حالات إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3286 حالة .// انتهى//19:01ت م0076

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