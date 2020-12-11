

رام الله 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 81 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.

// انتهى //

18:11ت م

0072



رام الله 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و2451 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 81 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //18:11ت م0072

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1743 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.