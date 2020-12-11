

الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية باشرت إجراءات البحث والاستدلال عن مؤسسة تجارية ورد للجهات المختصة بوزارة التجارة بلاغات عديدة عن عدم التزامها بتسليم المشتريات التي دفع العملاء قيمتها مسبقاً عبر المتجر الإلكتروني التابع للمؤسسة، وتمكنت - بفضل الله - من القبض على مالك المؤسسة وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تلقيه مبلغ (4,121,405) ريالات قيمة أجهزة أعلنت عنها المؤسسة التابعة له عبر أحد الحسابات على تطبيق سناب شات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

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16:54ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على مالك مؤسسة تجارية لم تلتزم بتسليم المشتريات التي دفع العملاء قيمتها عبر المتجر الإلكتروني التابع للمؤسسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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