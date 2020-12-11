السعودية اليوم / أمانة الجوف وبلدياتها ترصد 42 مخالفة لتدابير كورونا خلال أسبوع



سكاكا 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

رصدت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع 42 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس

وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال الأمانة والبلديات التابعة لمكافحة فيروس كورونا عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2310 جولات ميدانية على المنشآت التجارية، إلى جانب 65 جولة مشتركة مع الجهات المعنية (التجارة والداخلية و هيئة الغذاء والدواء).

وأشار التقرير إلى تطهير وتعقيم 18140 من المعدات والآليات والحاويات، و1510 مواقع، كما تم رفع 9055 طنًّا من النفايات، و23211 مترامكعبا من المخلفات والأنقاض من خلال 1449 كادرا بشريا و305 آليات ومعدات.

كما صادرت 210 كجم من المنتجات والأغذية، فيما بثت 7 رسائل توعوية عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

15:15ت م

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سكاكا 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسرصدت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال أسبوع 42 مخالفة للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية.وكشف التقرير الأسبوعي لأعمال الأمانة والبلديات التابعة لمكافحة فيروس كورونا عن تنفيذ المراقبين الصحيين 2310 جولات ميدانية على المنشآت التجارية، إلى جانب 65 جولة مشتركة مع الجهات المعنية (التجارة والداخلية و هيئة الغذاء والدواء).وأشار التقرير إلى تطهير وتعقيم 18140 من المعدات والآليات والحاويات، و1510 مواقع، كما تم رفع 9055 طنًّا من النفايات، و23211 مترامكعبا من المخلفات والأنقاض من خلال 1449 كادرا بشريا و305 آليات ومعدات.كما صادرت 210 كجم من المنتجات والأغذية، فيما بثت 7 رسائل توعوية عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //15:15ت م0052

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