السعودية اليوم / سمو رئيس مجلس إدارة هيئة الفضاء يستقبل سفير الهند لدى المملكة



الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

واستُعرض خلال الاستقبال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

ونوه الأمير سلطان بن سلمان بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعراقتها التي تمتد لعقود، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه عبر السفير الهندي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدينِ المملكةَ والهندَ.

// انتهى //

15:15ت م

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الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.واستُعرض خلال الاستقبال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.ونوه الأمير سلطان بن سلمان بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعراقتها التي تمتد لعقود، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي.من جانبه عبر السفير الهندي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدينِ المملكةَ والهندَ.// انتهى //15:15ت م0051

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