السعودية اليوم / المقاتلات السعودية ترافق القاذفات الأمريكية الإستراتيجية (بي-52)



الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية

وتعمل المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم، حيث يعمل منسوبو القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.

// انتهى //

15:08ت م

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الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسرافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية أمس, قاذفتين إستراتيجية أمريكية من نوع (بي-52) أثناء عبورها أجواء المملكة العربية السعودية، حيث تتميز القاذفات بإمكانية إطلاقها لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو.وتعمل المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم، حيث يعمل منسوبو القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.// انتهى //15:08ت م0049

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