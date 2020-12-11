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فيديو.. متى تكون المكسرات مصدرًا للملوثات الغذائية؟
يجب شراء كميات مناسبة منها قدر الحاجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت الهيئة العامة للغذاء والدواء الضوء على متى تصبح المكسرات مصدرًا للملوثات الغذائية.
وأكد صقر الحسين، أخصائي أول، في مقطع فيديو نشرته الغذاء والدواء على حسابها بموقع تويتر، أن تناول كميات معينة من المكسرات جزء من النظام الغذائي الصحي، حيث تحتوي المكسرات على عدد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان لكن قد يكون تناول المكسرات في بعض الأحيان مصدرًا للملوثات الغذائية.
وتابع الحسين أن السموم الفطرية هي مركبات سامة تنتجها بعض الفطريات بطريقة طبيعية في حال توافر الظروف المناسبة لنموها مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، ولحماية أنفسنا من هذه السموم يجب شراء المكسرات من أماكن موثوقة وتجنب الباعة الجائلين لاحتمالية توافر ظروف تخزين سيئة لديهم تسهم في نمو هذه الفطريات.
وقال: إنه يجب التخلص من المكسرات التي يظهر عليها أثار القوارض والتي تعتبر مؤشرات على سوء التخزين مع شراء كميات مناسبة من المكسرات قدر الحاجة وحفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة ومحكمة الإغلاق تحت درجة حرارة منخفضة.
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