السعودية | مقاتلات سعودية ترافق القاذفتين الأميركيتين بي-52

شكرا لقرائتكم مقاتلات سعودية ترافق القاذفتين الأميركيتين بي-52 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية، الخميس، قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من نوع بي-52 أثناء عبورهما أجواء المملكة العربية السعودية.

وتتميز القاذفات بإمكانية حملها كمية كبيرة من الأسلحة المتعددة، وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تعمل المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم، حيث يعمل منسوبو القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.

يذكر أن القيادة العسكرية المركزية الأميركية كانت قد كشفت الخميس عن تحليق قاذفتي قنابل من طراز B52 فوق مناطق بالشرق الأوسط.

إلى ذلك أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها ملتزمة بأمن الشرق الأوسط والعمل مع الحلفاء.