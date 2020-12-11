السعودية | التقطت من الطائف.. صورة مدهشة لساعة مكة

شكرا لقرائتكم التقطت من الطائف.. صورة مدهشة لساعة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكن مصور ضوئي من مدينة الطائف غرب السعودية، من اقتناص مشهد في غاية الإبداع والجمال لساعة مكة من مسافة 2000 متر، مسجلة انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في إعجاب الكثيرين بهذه اللقطة الرائعة.

المصور الضوئي عضو جمعية الثقافة والفنون بالطائف، عبدالقادر المالكي، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "من شدة إعجابي بتصميم ساعة مكة، راودتني فكرة تصويرها منذ عدة أشهر من جبال الهدا بمدنية الطائف، ولكن كنت أنتظر الوقت المناسب والجو الصافي، والحمد لله توفقت في اللقطة".

وأضاف: "من شدة نقاء الجو وصفائه، وضحت في اللقطة كذلك أجزاء من مدينة جدة، ففي الصباح الباكر، حملت حقيبة التصوير الخاصة بي، واتجهت إلى دكة الحلواني الشهيرة في جبل الهدا – الكر، وفي الساعة الثامنة صباحاً لاحظت نقاء الأجواء وقمت بتصوير ساعة مكة بكاميرا احترافية وعدسة ذات بعد بؤري 150-600".

وقال: "الصورة نالت رواجا واسعا على منصات التواصل المختلفة، حيث تضم الصورة 3 مدن من مرتفعات الهدا ومكة المكرمة وجدة، وظهر من مدينة جدة برج البنك الأهلي بالكورنيش".

وتابع الحديث: "منذ عام 2015 قمت بشراء كاميرا احترافية، ومنذ ذلك الوقت وأنا أقوم باقتناص المناظر الطبيعة والبروق وغيرها، لافتاً إلى أن التصوير يتيح له آفاقا كثيرة، ويقوم بالتقاط مناظر وأبعاد وزوايا لم تألفها عين البشر، مما يتيح لك التفكر في جمال الكون والطبيعة من حولنا".