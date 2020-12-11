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تحديث WhatsApp الجديد يدخل الكثير من المتعة على الدردشات
سيتم إدخاله على نظام IOS أولًا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
يستعد مستخدمو WhatsApp للحصول على تحديث جديد يتضمن تغير لون واجهة التطبيق لجعله أكثر متعة، حيث يختبر الحصول على لون أخضر داكن جديد.
ووفقًا للتفاصيل، سيتم تمكين جميع مستخدمي آبل من مشاهدة اللون الجديد على واتساب في التحديث التجريبي 2.20.80.22 الخاص به، كما سيتم إجراء بعض التغييرات الجديدة أيضًا على إصدار سطح المكتب WhatsApp Web.
وسيكون اللون الجديد مستخدمًا أيضًا عند تفعيل خاصية الوضع الداكن Dark Mode، وعلاوة على ذلك، يمكن لمستخدمي الويب رؤية اللون الجديد عند تحميل التحديث 2.2049.7.
ويُذكر أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي واجهوا بعض المشاكل في التطبيقات المملوكة لفيسبوك أمس، بما في ذلك تطبيق ماسنجر وواتساب وإنستقرام، حيث شهدوا انقطاعات في الخدمات في مناطق مختلفة حول العالم، ووجدوا صعوبة في نشر أي شيء أو الوصول إلى رسائل وقصص الأخبار المباشرة.
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