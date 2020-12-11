خطباء الجمعة بالسعودية : الإسلام حذر من الفساد بكل صوره وأشكاله

2020-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة التي وردت في الصحاح والسنن والمسانيد حذرت الأمة من الفساد في الأرض ومن الإفساد بكل صوره وأشكاله.

جاء ذلك في مستهل خطبهم اليوم في جميع الجوامع بمناطق المملكة استنادًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن “الحث على النزاهة والأمانة ومحاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، وعدم الاعتداء عليه، والإبلاغ عن جرائم الفساد ومرتكبيها، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ولفت الخطباء إلى أن الفساد الذي حذرت الشريعة منه يشمل جميع صوره وأشكاله، مجمعين على أن الأمة حثت على محاربته بجميع صوره، امتثالًا لقول المولى -عز وجل-: (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ).

كما تطرق الخطباء في حديثهم عن الفساد لذكر بعض أنواعه التي عمت المجتمعات ومنها التعامل بالرشوة، واصفين ذلك بالبلاء العظيم الموجب للعنة كما جاء بالحديث: ((لعن الله الراشي والمرتشي)، حيث إن المرتشي قد أفسد في الأرض، وعطل حقوق الخلق، وأدّت به الرشوة إلى أن يظلم عباد الله، فيجحد حقوقهم، ويعطي الحق من لا يستحقه، ويتغاضى عن كل أنواع الفساد، لأن هذه الرشوة التي سيطرت على قلبه.

ونوه الخطباء بالجهود التي تبذلها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في التصدي للفساد بكل صوره وأشكاله ومن ذلك إنشاء هيئة خاصة لمحاربة الفساد تقوم بدور مشهود ومميز في ظل متابعة القيادة لأعمالها فالمملكة مثال رائد للتصدي للفساد، مشيدين بما حقق من إنجازات في تعقب الفاسدين دون تمييز وكان محل تقدير وإشادة شهد بها القاصي والداني.

ودعا الخطباء في ختام خطبهم اليوم المجتمع إلى التعاون والتعاضد مع مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد ومنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتحقيق أهدافها في كبح جماح المفسدين الذين يسعون لتعطيل المجتمع والتعدي على المال العام بكل الوسائل غير المشروعة مستشهدين بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”.

