إصابات كورونا مقسمة على 11 منطقة والشمالية والباحة صفر

2020-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة بحسب المناطق حيث تصدرت الرياض المناطق السعودية فيما لم تسجل أي من الحدود الشمالية أو الباحة حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

عدد الحالات النشطة

كما أعلنت الوزارة عن تعافي (236) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (350108) فيما وصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3452) حالة من بينها (526) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (359583) حالة، توفي منهم (6023) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (168) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ منطقة الرياض 45، منطقة مكة المكرمة 35، منطقة الشرقية 27، منطقة المدينة المنورة 24، منطقة عسير 13، منطقة القصيم 9.

كما تم تسجيل عدد من الحالات المتفرقة في باقي المناطق بحسب الجدول التالي :



