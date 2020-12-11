شكرا لقرائتكم الخطوط السعودية : بريطانيا تعفي القادمين من السعوديين من الحجر المنزلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-11 الخطوط السعودية : بريطانيا تعفي القادمين من السعوديين من الحجر المنزلي ابتداءً من فجر السبت 12 ديسمبر متابعات الخليج 365 -الرياض أعلنت الخطوط السعودية أن بريطانيا قررت عدم تطبيق إجراءات الحجر المنزلي الإلزامي على المسافرين القادمين من المملكة. وقالت الخطوط إنه وفقًا لما أعلنته حكومة المملكة المتحدة، يعفى الضيوف المسافرون من المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة من الحجر المنزلي حال الوصول من السفر، وذلك ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم السبت 12 ديسمبر.



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