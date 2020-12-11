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فيديو.. ضبط محتال السناب حصل على 4.121 ملايين ريال من ضحاياه
مواطن ثلاثيني أطلق منصة وهمية لبيع الجوالات بأسعار منافسة ولم يسلمها للمشترين
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقت الجهات المختصة في شرطة الرياض بالتعاون مع فرع وزارة التجارة في المنطقة القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر بعدما احتال على مئات المشترين عبر منصة بيع وهمية عبر موقع السناب شات.
وتلقت وزارة التجارة أكثر من 713 بلاغًا عن تعرض أصحابها للاحتيال من قبل أحد الأشخاص الذي يعرض هواتف بأسعار منافسة ويحصل على ثمنها عبر حوالات بنكية دون أن يسلمهم البضائع التي باعها لهم.
وقد أسفرت إجراءات التحري الأولية عن الكشف عن هوية الجاني وهو مواطن في العقد الثالث من العمر وحصل على أكثر من 4 ملايين و121 ألف ريال من ضحاياه.
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