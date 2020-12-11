شكرا لقرائتكم خبر عن القين يباشر عمله سفيرا للمملكة في إسبانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلم السفير عزام بن عبدالكريم القين اليوم (الجمعة) نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا في العاصمة مدريد. وقدم القين نسخ الاعتماد إلى مقدمة السفراء (رئيسة المراسم) بالإنابة ماريا سيباستيان دي إيريتشي في مقر وزارة الخارجية والتعاون وشؤون الاتحاد الأوروبي بمدريد. وكان القين قد عمل قبل تعيينه سفيرا لخادم الحرمين في مدريد وكيلا لوزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم.



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