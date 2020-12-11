شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لقاح «فايزر» لم يصل بعد إلى المملكة.. وتوريده خلال أيام قليلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وكيل الوزارة للصحة العامة أن لقاح فايزر تم تسجيله في المملكة من قبل هيئة الغذاء والدواء، موضحا أن الموافقة على تسجيل اللقاحات تخضع إلى مراقبة صارمة من الهيئة حتى يتم التأكد من مأمونية وفعّالية اللقاح.

ووفقا لما نشرته وزارة الصحة عبر «تويتر» اليوم (الجمعة)، قال وكيل الوزارة للصحة العامة في مداخلة تلفزيونية: لقاح فايزر لم يصل بعد إلى المملكة، وسيتم استقبال توريد اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.