شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لقاح «فايزر» لم يصل بعد إلى المملكة.. وتوريده خلال أيام قليلة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد وكيل الوزارة للصحة العامة أن لقاح فايزر تم تسجيله في المملكة من قبل هيئة الغذاء والدواء، موضحا أن الموافقة على تسجيل اللقاحات تخضع إلى مراقبة صارمة من الهيئة حتى يتم التأكد من مأمونية وفعّالية اللقاح.
ووفقا لما نشرته وزارة الصحة عبر «تويتر» اليوم (الجمعة)، قال وكيل الوزارة للصحة العامة في مداخلة تلفزيونية: لقاح فايزر لم يصل بعد إلى المملكة، وسيتم استقبال توريد اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: لقاح «فايزر» لم يصل بعد إلى المملكة.. وتوريده خلال أيام قليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.