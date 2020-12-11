شكرا لقرائتكم خبر عن المطلق: الوكالة في الزواج جائزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق جواز الوكالة في الزواج، لأنها تعد تفويضاً جائز التصرف، مؤكداً أنها من الأمور التي أجازها العلماء.

جاء ذلك في رد الشيخ المطلق على سؤال خلال استضافته في برنامج «فتاوى» حول جواز الوكالة في الزواج، مدللا على ذلك بتوكيل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه جعفر بن أبي طالب بأن يقبل النكاح الذي عقده «النجاشي» للنبي على رملة بنت أبي سفيان.