مدينتان سعوديتان الأعلى تسجيلًا لإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى (359583) حالة، من بينها (3452) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (526) حالة حرجة، تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وكانت الوزارة أعلنت أيضًا تسجيل 236 حالة تعافٍ إضافية، و11 حالة وفاة جديدة في البلاد.

وتصدرت الرياض أكثر المدن من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بتسجيل 40 حالة، تلتها جدة 19 حالة، ثم المدينة المنورة بتسجيل 12 حالة، والدمام 9 حالات، وينبع 9 حالات، ومكة المكرمة 8 حالات، والطائف 6 حالات فقط.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي:

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