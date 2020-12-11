أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب الحريصي

أكد دور مشايخ بيش في خدمة المجتمع
قدم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، واجب العزاء لذوي الشهيد الرقيب، من منسوبي حرس الحدود، والذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
من جهة أخرى، التقى أمير منطقة جازان، مع مشايخ وأعيان أهالي محافظة بيش، مؤكدًا دورهم الهام في خدمة أفراد المجتمع، وفقًا لما ذكره حساب الإمارة على تويتر.
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