«الجوازات السعودية»: شروط الدخول لحاملي تأشيرة الزيارة العائلية

تتضمن وثيقة معتمدة لفحص كورونا

كشفت المديرية العامة للجوازات، شروط دخول حاملي تأشيرة الزيارات العائلية للمملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يسمح لحامل تأشيرة الزيارة العائلية بدخول المملكة حاليًا؟». ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يشترط سريان التأشيرة مع وجود وثيقة معتمدة لفحص (pcr) سلبي مدته 72 ساعة للدخول للمملكة». اقرأ أيضًا: «الجوازات السعودية»: استفادة مشروطة من خدمة تأشيرة الخروج النهائي

الجوازات السعودية تحدد شروط الإبلاغ عن هروب العمالة المنزلية

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