شكرا لقرائتكم خبر عن المقاتلات السعودية تحلّق جنباً إلى جنب مع القاذفات الأمريكية (B-52) والان نبدء بالتفاصيل
وتعمل المملكة العربية السعودية وشركائها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم، حيث يعمل منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.
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