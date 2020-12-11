شكرا لقرائتكم خبر عن المقاتلات السعودية تحلّق جنباً إلى جنب مع القاذفات الأمريكية (B-52) والان نبدء بالتفاصيل

رافقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية أمس, قاذفتين إستراتيجية أمريكية من نوع (بي-52) أثناء عبورها أجواء المملكة العربية السعودية، حيث تتميز القاذفات بإمكانية اطلاقها لحمولة كبيرة من الأسلحة المتعددة وإصابة أهدافها بدقة في عمق أراضي العدو.

وتعمل المملكة العربية السعودية وشركائها الدوليين بشكل دائم على تحسين العمل التوافقي فيما بينهم، حيث يعمل منسوبي القوات الجوية الملكية السعودية مع نظرائهم من الدول الحليفة لتحقيق التكامل بين أنظمة الاتصالات والتخطيط والأنظمة التقنية.