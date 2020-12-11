بالفيديو.. "الزعاق" يدعو إلى غرس الأشجار البرية ويؤكد "الوقت لا زال مناسب"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الجمعة أن الوقت لا زال مناسب لغرس الأشجار البرية . أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الجمعة أن الوقت لا زال مناسب لغرس الأشجار البرية . وقال " الزعاق " في فيديو له أنه يمكن غرس الأشجار حتى منتصف موسم المربعانية الحالي. وحث " الزعاق " على غرس الأشجار قد الإمكان لفائدتها البيئية وللإنسان والحيوان، إذ تستمر النباتات البرية عشرات السنين .

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