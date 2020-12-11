شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. باحث اجتماعي: لا يحق للأب إهداء ابنته كزوجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الباحث الاجتماعي الدكتور غانم الغانم على سبب غضب الناس على مقاطع متداولة لأحد الآباء أراد تزويج ابنته بكفء .

وحذر الباحث خلال برنامج " الراصد " من إحياء وإعادة هذه السلوكيات والتصرفات التي كانت مندثرة، وتداولها من خلال وسائل التواصل حتى أصبحت مستنكرة لتأثيرها القوي على الأب الذي ينبغي له اعطاء البنت حرية اختيارها.

وقال الباحث : إهداء البنات كزوجات بأنه منطق أعوج ؛ لآثاره النفسية والاجتماعية والأسرية، مشيرًا إلى أن الأب لا يملك ابنته لكونها إنسانة مكتملة الأهلية.