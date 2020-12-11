وزارة الاتصالات تعلن 40,000 دورة مجانية عبر برنامج التدريب الإلكتروني

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تعلن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن فتح باب التسجيل في (برنامج التدريب الإلكتروني) ضمن مبادرة (مهارات المستقبل) وتشمل أكثر من (40,000) برنامج تدريبي مجاني (عن بعد) في مختلف التقنيات والمهارات مع شهادات معتمدة واحترافية على النحو التالي:

الفئات المستهدفة:

– الخريجين والخريجات.

– الباحثين والباحثات عن عمل.

– موظفي وموظفات القطاع العام والخاص.

مسارات التدريب:

– هندسة وجودة البرمجيات

– إدارة المشاريع

– إدارة عمليات تقنية المعلومات

– إدارة النظم (Unix)

– الذكاء الاصطناعي

– تصميم واجهة المستخدم

– إدارة قواعد البيانات (Oracle)

– تصميم وتطوير التطبيقات

– تطوير المواقع

– إدارة قواعد البيانات (SQL)

– الدعم الفني

– إدارة النظم (Windows)

– علم البيانات

– التشغيل والصيانة

– الأمن السيبراني

شروط الانضمام لحديثي التخرج والباحثين عن عمل:

– أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى.

– البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين.

– منقطع عن العمل أو متخرج.

– المستوى التعليمي دبلوم فأعلى.

– أن يكون المؤهل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

– تعبئة البيانات بالشكل الصحيح وإكمال متطلبات التسجيل.

– إرفاق شهادة التأمينات الاجتماعية (المدد والأجور) في حال توفرها.

بالنسبة للموظفين على رأس العمل يتم مراعاة الشروط التالية:

– أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى.

– البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين.

– أن يكون المتقدم على رأس العمل في أحد الوظائف التقنية أو الرقمية.

– المستوى التعليمي دبلوم فأعلى.

– أن يكون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

– تعبئة البيانات بالشكل الصحيح وإكمال متطلبات التسجيل.

– إرفاق ما يثبت المسمى الوظيفي الحالي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

الشروط العامة:

– يتطلب إجادة اللغة الإنجليزية حيث أن جميع البرامج التدريبية تُقدم باللغة الإنجليزية.

– يجب الالتزام بإكمال المسار التدريبي.

– يجب الالتزام التام بالحضور والتفاعل مع شريك التدريب.

نبذة عن البرنامج:

برنامج التدريب الإلكتروني هو هو أحد برامج مبادرة مهارات المستقبل والذي يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للباحثين عن عمل، والموظفين على رأس العمل من خلال تدريبهم عن بعد؛ حيث يساهم البرنامج في تمكين كوادر وطنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال تصميم وتقديم مسارات تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة والتي من شأنها دعمهم للحصول على وظيفة وتحقيق النجاح.

طريقة التسجيل:

التسجيل متاح حالياً من خلال تصفح المسارات في أسفل الصفحة واختيار المسار المناسب والضغط على (طلب الإنضمام) على الرابط: https://bit.ly/2KgGSOU

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

