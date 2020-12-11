السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 6310 إصابات بكورونا



جاكرتا 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت إندونيسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 6310 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت بيانات الفريق المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا بأن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 605243 حالة، فيما بلغت الوَفَيَات 18511 وفاة.

// انتهى //

13:42ت م

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جاكرتا 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجّلت إندونيسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 6310 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، و 175 وفاة.وأفادت بيانات الفريق المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا بأن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 605243 حالة، فيما بلغت الوَفَيَات 18511 وفاة.// انتهى //13:42ت م0039

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