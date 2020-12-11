السعودية اليوم / روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا



موسكو 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 ألفًا و585 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار

// انتهى //

11:48ت م

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موسكو 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 ألفًا و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و597 ألفًا و711 إصابة.وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجّل 613 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لنرنفع حصيلة الوفيات إلى 45 ألفًا و893 حالة وفاة.// انتهى //11:48ت م0030

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