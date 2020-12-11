السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 89 وفاة و2754 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 89 حالة وفاة و2754 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 17692 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين 600397 إصابة.

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11:41ت م

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