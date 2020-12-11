السعودية اليوم / أوكرانيا تسجل 13514 إصابة جديدة بكورونا



كييف 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 13514 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 872 ألفا و228 حالة، بينها 14 ألفا و755 وفاة.

// انتهى //

10:31ت م

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كييف 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجّلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 13514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 285 وفاة.وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 872 ألفا و228 حالة، بينها 14 ألفا و755 وفاة.// انتهى //10:31ت م0021

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