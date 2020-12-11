شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء خدمات قاضيين لمخالفتهما أصول العمل القضائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عن إنهاء خدمات قاضيين؛ لمخالفتهما أصول العمل القضائي الذي يوجب على القاضي التقيد التام بالأنظمة.

بالإضافة إلى مخالفتهما لمقتضى مبدأ استقلال القضاء الذي يتضمن حماية العمل القضائي من أن يكون ناتجاً عن آراء أو نزعة شخصية للقاضي.

وذكر المجلس، أن إنهاء خدمات القاضيين جاء بعد رصده إصدارهما حكمين ابتدائيين اشتملا على عددٍ من المخالفات التي تتعارض مع مقتضيات العمل القضائي، وما يفرضه على القاضي من ضرورة التقيد عند نظر الوقائع المتنازع عليها بالأنظمة والضمانات القضائية المقررة في هذا الخصوص.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه القاضيين بالتحقيق معهما حيال المخالفات الصادرة عنهما، وأحيلا إلى دائرة التأديب بالمجلس.