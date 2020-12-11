شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على منطقة جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ، ومحافظات أبو عريش ،والدرب ، وفرسان ، الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، و العارضة، وفرسان،. والطرق المفتوحة والسريعة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً .