شكرا لمتابعة خبر عن مطالب بفرض عقوبة "السجن والجلد" على المجازفين بعبور السيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يترقب مجلس الشورى مناقشة إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها في نظام المرور .

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الأمنية بـ " الشورى " خلال الفترة المقبلة العقوبات التي سيتم فرضها على المجازفين بأرواحهم وأرواح الآخرين ليس فقط مع السيول والأمطار الغزيرة وإنما المجازفين بصعود الجبال الوعرة أو شديدة الإنحدار أو السير أثاء العواصف والحرائق وغيرها من الكوارث الطبيعية ، وذلك لتعريض رجال الدفاع المدني أيضاً للخطر .

وطالب خبراء في الشؤون الأمنية بضرورة فرض عقوبات رادعة منعاً لتكرر المآسي التي تشهدها المملكة في موسم الأمطار كل عام ، وكذلك تشديد العقوبة إذا كان مع العابرين عوائلهم وأطفالهم .

وأكدوا أن هذه التصرفات تعتبر محرمة وأفعال قبيحة تستوجب العقاب بالسجن والجلد نظراً لتعريض الأرواح للخطر ، وفقاً لعكاظ .