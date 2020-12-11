شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح حقيقة وفاة 6 أشخاص بسبب لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل
حيث أوضح وكيل الصحة العامة الدكتور هاني جوخدار في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر حساب «عش بصحة» إنه سُجلت 6 حالات وفاة من بينهم أربعة أشخاص أخذوا التطعيم الوهمي، واثنان أخذوا التطعيم الحقيقي .
وأضاف أن جميع حالات الوفاة كانت في كبار السن وكانت الوفاة بسبب جلطة دماغية أو جلطة قلب، وليس لها علاقة بلقاح كورونا.
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