شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تعيد فتح شارع بأبها عقب شكوى مواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): في إستجابة سريعة ، أعادت أمانة منطقة عسير فتح شارع في حي النميص بأبها عقب شكوى مواطن . في إستجابة سريعة ، أعادت أمانة منطقة عسير فتح شارع في حي النميص بأبها عقب شكوى مواطن . وأكدت الأمانة أنها باشرت الشارع محل الشكوى واتضح منطقية شكوى المواطن وتم إعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية . كما أكدت أنه تم تهيئة الطريق وإزالة المخلفات ، داعية إلى المبادرة بإبلاغ الأمانة عن أي شكاوى منطقية .

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