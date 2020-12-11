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شكرا لمتابعة خبر عن "المسند" يكشف موعد الحالة المطرية الخامسة لهذا الموسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الجمعة استقرار الأحوال الجوية .
وقال " المسند " أن الإستقرار سيد الموقف فوق أجوائنا ومركز للضغط الجوي المرتفع H " الطارد للحالات المطرية " ، يجثم فوق أجوائنا حالياً عدا منطقتي عسير وجازان.
وقال "المسند " أنه من المتوقع اليوم أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من عسير وجازان .
في سياق متصل ، قال " المسند " أن الحالة المطرية الخامسة في هذا الموسم قد تبدأ يوم الثلاثاء القادم ، وتستمر لبضعة أيام ونطاق تأثيرها قد يشمل أجزاء من النصف الشمالي للمملكة .
وأضاف أن التغيرات واردة والحالة بصفة عامة خفيفة إلى متوسطة .
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