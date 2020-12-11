شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المطلق يحسم الجدل حول الوكالة في الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم الوكالة في الزواج .

وأكد " المطلق " في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة السعودية ، أن الوكالة تجوز في الزواج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك وعمل به .

وأضاف أن الوكالة في عقد الزواج من الأمور التي أجازها العلماء لأنها تفويض جائز التصرف .

وأكد على أن المرأة لا يجوز أن توكل شخصاً لعقد الزواج ، وإنما يفعل ذلك وليها لأنه هو المسؤول عن العقد كأن يوكل أحد الأقارب لعقد زواج ابنته أو اخته بسبب سفره مثلاً .