شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المطلق يحسم الجدل حول الوكالة في الزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء حكم الوكالة في الزواج .
وأكد " المطلق " في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة السعودية ، أن الوكالة تجوز في الزواج ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك وعمل به .
وأضاف أن الوكالة في عقد الزواج من الأمور التي أجازها العلماء لأنها تفويض جائز التصرف .
وأكد على أن المرأة لا يجوز أن توكل شخصاً لعقد الزواج ، وإنما يفعل ذلك وليها لأنه هو المسؤول عن العقد كأن يوكل أحد الأقارب لعقد زواج ابنته أو اخته بسبب سفره مثلاً .
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