شكرا لمتابعة خبر عن «كراني» يتوقع تلاشي حالة الاستقرار المناخي بأجواء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، تلاشي حالة الاستقرار المناخي بأجواء المملكة بداية من اليوم الجمعة، بالتزامن مع تحرك المنخفض الزائر من اليونان باتجاه المتوسط.

وأوضح حسن كراني، أن ذلك يُسبب حالة عدم استقرار تمتد لأجواء المملكة بدايةً من يوم الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى أن تلك الحالة ستتأثر بها الجزيرة ومنطقة الخليج، ويُتوقع استمرارها عدة أيام.