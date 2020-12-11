«الضمان الصحي» يوضح كيفية التغطية التأمينية للمواليد الجدد

أوضح مجلس الضمان الصحي، كيفية التغطية التأمينية للمواليد الجدد لحين إضافتهم إلى الوثيقة التأمينية بأثر رجعي.

وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الشأن، أن «تكاليف تغطية المواليد الجدد تكون على وثيقة الأم، وبحد أقصى 30 يومًا من تاريخ الولادة، حتى تتم إضافتهم إلى الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة».

وأضاف المجلس أنه: يلزم زيارة مقدمي الخدمة المعتمدين للوثيقة الخاصة بالأم؛ لأجل الحصول على التغطية التأمينية خلال الفترة المحددة (30 يوما من تاريخ الولادة).

وقال المواطن في استفساره، إنه أجرى عملية ختان على حسابه لابنه البالغ من العمر 7 أيام، فهل يحق له المطالبة بالمبلغ (٥٠٠ ريال) من خلال تأمين الأم؟

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