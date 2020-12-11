تشكيل «الفريق المشترك» لمكافحة الأوبئة والفيروسات بالحرمين

اتفق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على تشكيل فريق عمل مشترك بين الرئاسة ووزارة الصحة؛ لتعزيز مكافحة الأوبئة وخدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي.

وأكد السديس- وفقًا لبيان نشرته رئاسة شؤون الحرمين على موقعها الإلكتروني- أن هذا الفريق فريق يضم أعضاء من الجهتين يتابعون بشكل دوري كل ما يمكن عمله لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ومكافحة الأوبئة والفيروسات، ونشر ثقافة الاعتناء الشخصي والاعتناء بالأدوات الشخصية.

وأوضح السديس، أن مثل هذه الخطوة ستعزز جميع الجوانب الصحية التي يحتاج إليها قاصدو بيت الله الحرام والمسجد النبوي، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ حيث إن ولاة الأمر- حفظهم الله- حريصون على سلامتهم وأمنهم.

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