أخبار السعودية اليوم.. «مكافحة الفساد» تباشر 120 قضية جنائية ..و«أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر ديسمبر

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 10 ديسمبر 2020م منها: «مكافحة الفساد» تباشر 120 قضية جنائية منها تلاعب وتسهيلات وتحويلات، و«أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر ديسمبر، وضباب وغيوم وسحب ممطرة على مناطق عدة بالمملكة غدا الجمعة.

تلاعب وتسهيلات وتحويلات.. «مكافحة الفساد» تباشر 120 قضية جنائية

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (120) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (184) مواطنًا ومقيمًا، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

«أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر ديسمبر.. والتطبيق الجمعة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، أسعار البنزين المُحدثة لشهر ديسمبر 2020؛ حيث حددت سعر بنزين 91 عند «1.42» ريال للتر، وسعر بنزين 95 عند «1.55» ريال للتر على أن يبدأ التطبيق، غدًا الجمعة.

طقس الجمعة.. ضباب وغيوم وسحب ممطرة على مناطق عدة بالمملكة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غدٍ الجمعة؛ تكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض)، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

الخطوط السعودية تحصل على تصنيف خمس نجوم في معرض FTE-APEX الافتراضي

حصلت الخطوط السعودية على تصنيف خمس نجوم في معرض FTE-APEX الافتراضي لمستقبل تجربة السفر، والذي عقد في الفترة من 8 - 9 ديسمبر الجاري.

مجلس جامعة جدة يوافق على إعادة هيكلة الجامعة ولائحة الدراسة والاختبارات

نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رأس رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم، الجلسة الثانية لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ، التي عقدها المجلس عن طريق برنامج «بلاك بورد»، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد والعمادات أعضاء مجلس الجامعة.

وزارة الدفاع تعلن فتح القبول والتجنيد بالقوات المسلحة الأحد المقبل.. رابط التقديم

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، مساء اليوم الخميس، فتح بوابة القبول والتجنيد (رجال) للفترة الأولى لعام (1442هـ).

تعرف على أسباب الخصومات المالية من دعم حساب المواطن

بعد إعلان تفاصيل الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر من دعم حساب المواطن، تساءل العديد من المستفيدين حول أسباب الخصومات المالية من الدعم المخصص لهم.

«الغذاء والدواء» توضح أسباب الموافقة على تسجيل لقاح فايزر المضاد لكورونا

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الخميس، أسباب تسجيل لقاح «فايزر-بيونتيك» لفيروس كورونا استنادًا على عدة جوانب وعمليات تقييمية؛ لضمان سلامته وفاعليته للاستخدام.

بالأسماء.. 16 فائزًا يحصدون لقب كأس الملك عبدالعزيز في مهرجان الصقور

انطلقت، اليوم الأشواط النهائية بمسابقة الملواح، التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، وتواصل فعالياتها حتى السبت المقبل، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وزير التعليم: المملكة في المرتبة 42 من بين 138 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2020

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2020م الذي قفز بالتعليم السعودي إلى المرتبة (42) من بين (138) دولة والمرتبة (12) عالميًّا في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، يعدّ تقدمًا مهمًا مقارنةً بالسنوات السابقة؛ حيث تقدمت المملكة 10 مراكز عن 2019م، وتقدمت 24 مركزًا عن 2018م.

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