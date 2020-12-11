«كراني» يوضح تأثير «المنخفض اليوناني» على السعودية.. ويحدِّد موعده

الحالة المناخية تستمر عدة أيام
توقع خبير الأرصاد، حسن كراني، بدء تلاشي حالة استقرار الطقس على الأجواء في بعض مناطق المملكة، اليوم الجمعة، بسبب المنخفض اليوناني الذي يصل المملكة يوم 15 ديسمبر.
وقال كراني، عبر حسابه على تويتر، إنه من اليوم الجمعة يبدأ تلاشي الاستقرار عن الأجواء؛ نظرًا لتحرك المنخفض الزائر من اليونان وهو في طريقه للمتوسط، مسببًا عدم استقرار يمتد لأجواء المملكة، اعتبارا من 15 ديسمبر الحالي.
وأشار كراني إلى أن عدم استقرار الأجواء يستمر لعدة أيام، على الجزيرة والخليج.
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