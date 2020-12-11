

برازيليا 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس الخميس عن تسجيل 53347 حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و781799 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 179756 وفاة لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.

// انتهى //

06:13ت م

0009



برازيليا 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس الخميس عن تسجيل 53347 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و770 وفاة بكوفيد-19.وطبقا لبيانات الوزارة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و781799 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 179756 وفاة لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.// انتهى //06:13ت م0009

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 53347 إصابة جديدة بكورونا ومجمل الوفيات يلامس 180 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.