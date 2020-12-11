السعودية | اليوم.. 7 أشواط نهائية وشوط لصقاري المستقبل في مهرجان الصقور

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يواصل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة اليوم الأشواط النهائية لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، لليوم الثاني على التوالي،عبر 7 أشواط للمحترفين والملاك، من بينها شوط واحد للملاك الدوليين، كما يقام غدا شوط صقار المستقبل الذي أعلن عنه نادي الصقور السعودي، منظم المهرجان، وهو يقام لأول مرة.

وتتنوع الصقور المشاركة بين الحر والقرموشة جير، فرخ وقرناس، للمحترفين والملاك السعوديين، أما شوط الدوليين فيقام بين الملاك فقط، ويشمل صقور الجير “بيور، شاهين، تبع، قرموشة).

أما شوط “صقار المستقبل”، فهو للصقارين الصغار، ومن شروطه ألا يزيد عمر المشارك عن 15 عاماً، وسوف يقام الشوط لفئة القرناس، شرط أن لا يكون قرناس بيور، كما يمكن المشاركة بصقر سبق له المشاركة في منافسات الملواح في النسخة الحالية، بشرط ألا يكون من المتأهلين إلى المراحل النهائية، أي أنه لم يحقق أحد المراكز العشرة الأولى.

يذكر أن الأشواط النهائية التي يشهدها مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور غدا، هي الأشواط قبل الأخيرة، حيث ينهي المهرجان فعالياته بعد غد السبت 12 ديسمبر.