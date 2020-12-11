الخطوط السعودية تحصل على تصنيف خمس نجوم في معرض FTE-APEX الافتراضي

بين شركات الطيران العالمية..
حصلت الخطوط السعودية على تصنيف خمس نجوم في معرض FTE-APEX الافتراضي لمستقبل تجربة السفر، والذي عقد في الفترة من 8 - 9 ديسمبر الجاري.
وقال الحساب الرسمي لـ«الخطوط السعودية»، على تويتر، مساء اليوم الخميس: «تفخر الخطوط السعودية بحصولها على تصنيف فئة الخمس نجوم بين شركات الطيران العالمية حسب تصنيف the APEXassoc، وتتقدم بالشكر والتقدير لضيوفها على ثقتهم وولائهم».
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