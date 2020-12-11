السعودية | الدفاع المدني يعلن عن توفر 18 وظيفة إدارية للرجال والنساء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 2:05 صباحًا, 11 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح (18) وظيفة إدارية (للرجال والنساء) عبر منظومة التوظيف “جدارة“ ⁦‪mcs.gov.sa‬⁩ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1442هـ حتى يوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ .

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